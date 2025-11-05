Bakanlık satışını yasakladı: Çocuk kıyafeti raflardan toplatılıyor

- Ticaret Bakanlığı, piyasadaki bir çocuk kıyafetinin güvenlik standartlarına uymadığı için satışını yasakladı.
- By Gri markasının Unicorn desenli gri sweatshirtü, boğulma tehlikesi taşıdığı için toplatılıyor.
- Ürünün çocuklar için risk taşıdığı belirtilerek piyasadan çekilmesine karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine bir yenisini ekledi.
Bakanlık, bir çocuk kıyafetinin küçük çocuklar için risk taşıdığını belirterek satışını yasakladı ve raflardan toplatılmasına karar verdi.
By Gri markasına ait Unicorn desenli gri sweatshirtün riskli olduğu tespit edildi.
BOĞULMA RİSKİ VAR
Yetkililer, ürünün özellikle boğulma tehlikesi oluşturduğu gerekçesiyle, çocukların kullanımına uygun olmadığını vurguladı.
Bakanlığın açıklamasında, söz konusu ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılacağı duyuruldu.
İşte ürün bilgileri: