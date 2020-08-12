Bakanlık, sosyal medyadaki sahte belgeler için uyardı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan sahte belge paylaşımlarına karşı uyarıda bulundu.

Koronavirüs denetimlerinin sıklaştırılması ile beraber, sosyal medya üzerinden geçerliliği ve gerçekliği olmayan sahte belgeler de denetim kapsamı dahilindeymiş gibi yayınlandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren sahte belgelere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

SAHTE İÇERİK

Bakanlık, dün bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bir yazıyı üzerine "sahte içerik" yazarak yayınladı.

"BİZ YALANLAMAKTAN YORULDUK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, birileri, ısrarla, birkaç günde bir yalan belge üretmekten yorulmadı.

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz. Lütfen" denildi.