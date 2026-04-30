1 Mayıs 2026 banka çalışma saatleri: Özel ve kamu bankaları açık mı

Nisan ayına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde, milyonlarca çalışan, öğrenci ve velinin gözü kulağı resmi tatil takvimine çevrildi.

2026 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Cuma gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleşen 3 günlük bir dinlenme fırsatını da beraberinde getirdi.

Öte yandan banka işlemlerini planlamak isteyen vatandaşlar, 1 Mayıs’ta bankaların açık olup olmadığını merak ediyor.

Peki, 1 Mayıs’ta bankalar açık mı, kapalı mı?

1 MAYIS BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Mayıs’ın resmi tatil statüsünde olması nedeniyle, Türkiye genelindeki tüm özel ve kamu bankaları cuma günü kapalı olacak.

Şubeler üzerinden yüz yüze işlem yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini 30 Nisan Perşembe mesai bitimine kadar tamamlaması veya 4 Mayıs Pazartesi gününü beklemesi gerekecek.

Tatil süresince finansal trafiğin aksamaması için dijital bankacılık kanalları aktif olacak.