Bakanlıktan çocuk kıyafeti için flaş karar: İşte yasaklanma nedeni

Ticaret Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği piyasa denetimleri sırasında bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi. Bakanlık söz konusu ürünün satışını durdurdu.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor.
Bakanlık, son denetimlerde bir çocuk giyim ürününü mercek altına aldı.
Yapılan incelemeler sonucunda ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.
YASAK KARARI GELDİ
Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Yu-Ko Kids markalı bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı belirlendi.
Bakanlık, söz konusu ürünün kullanımının riskli olduğu gerekçesiyle satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.
İşte risk taşıyan ürünün detayları:
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi