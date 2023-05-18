Balıkesir'de 1,5 yaşındaki bebek balkondan düştü

İHA
Balıkesir'de dün gece yaşanılan olay şans eseri faciayla sonuçlanmadı..
Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi 237. Sokak’ta meydana gelen olayda, anne A.D. mutfakta olduğu sırada yanının boş olduğunu fark edip baktığında dışarıdan gürültü duydu.
Toprak zemine düştü
1,5 yaşındaki Kağan Efe D., oyun oynarken balkon kısmında bulunan boş yoğurt kabının üzerine çıkıp 2. kattan toprak zemine düştü.
Hayati tehlikesi yok
Acil olarak Edremit Devlet Hastanesinde kaldırılan Kağan bebeğin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.