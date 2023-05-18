Balıkesir'de 1,5 yaşındaki bebek balkondan düştü
İHA

Balıkesir'de dün gece yaşanılan olay şans eseri faciayla sonuçlanmadı..

ilçesi Tuzcumurat Mahallesi 237. Sokak’ta meydana gelen olayda, anne A.D. mutfakta olduğu sırada yanının boş olduğunu fark edip baktığında dışarıdan gürültü duydu.

Toprak zemine düştü

1,5 yaşındaki Kağan Efe D., oyun oynarken balkon kısmında bulunan boş yoğurt kabının üzerine çıkıp 2. kattan toprak zemine düştü.

Hayati tehlikesi yok

Acil olarak Edremit Devlet Hastanesinde kaldırılan Kağan bebeğin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.