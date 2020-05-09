Balıkesir'de, 22 gün tedavi gören hasta virüsü atlattı

Korona pozitif tanısıyla hastanede tedavi altına alınan 34 yaşındaki hasta, taburcu olurken, "Kendimi kafesten çıkan kuş gibi hissediyorum" dedi.

Balıkesir'de, Gönen Devlet Hastanesi'ne gelerek, yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 34 yaşındaki Önder Çavuş, 22 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

"KAFESTEN ÇIKAN KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Tek kişilik odada tedavi altına alınarak uygulanan tedavinin ardından durumu negatife dönen Önder Çavuş, taburcu olurken kendisine yardımcı olan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Çavuş, "Nasıl ki bir kuş kafesten çıkar özgür kalır şimdi aynen onun gibi hissediyorum kendimi" diyerek alkışlar arasında taburcu oldu.