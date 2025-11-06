Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.15’te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Bursa, Kütahya, İzmir ve Manisa’da da hissedildi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilmişti. Deprem sonrası ilçede kısa süreli panik yaşansa da yaşamın kısa sürede normale döndüğü belirtildi.

15 BİNDEN FAZLA ARTÇI KAYDEDİLDİ

İlk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 1600’e yakın bağımsız bölümün orta veya ağır hasar aldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 531 afet konutu ve iş yerinin temelini attığı kaydedildi.