Balıkesir'de, 54 yaşındaki kadın her gece davul çalıyor

5 çocuk annesi Sevgi Cankurt, 4 yıldır her ramazanda davul çalarak mahalleliyi sahura kaldırıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Sevgi Cankurt, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da davulunu omzuna astı.

Bölge sakinlerini çaldığı davul ile sahura uyandıran 5 çocuk annesi Cankurt, insanlara yardımlarda bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.

"HER GECE MAHALLEYİ UYANDIRIP EVİME DÖNÜYORUM"

7 yıl önce baba ocağına geldiğini belirten Cankurt, "6 yıldır köy kahvehanesini çalıştırmaya başladım. Ancak koronavirüs nedeniyle kahvehane kapalı durumda. 4 yıl önce mahalle muhtarına gidip Ramazan aylarında davul çalmak istediğimi söylemiştim, kabul gördü. Köyümüzde rahatlıkla, mutlulukla ve huzurla davulumu çalıyorum. İnsanlara da yardımda bulunuyoruz, onların mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum. 15 dakika boyunca her gece mahalleyi uyandırıp evime dönüyorum." dedi.