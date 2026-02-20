Balıkesir'de kanalizasyon çöktü: İnşaat alanlarını pis su bastı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağışlar, altyapıda hasara neden oldu. Ören Altınyol Kavşağı’nda asfaltın çökmesiyle birlikte kanalizasyon şebekesi zarar gördü.

RÖGAR KAPAKLARINDAN PİS SU TAŞTI

Yaşanan çökme sonrası rögar kapaklarından taşan atık sular, çevredeki inşaat alanlarını bastı. Günlerdir tahliye edilemeyen suların bölgede gölet oluşturduğu, çevreye ağır koku yayıldığı bildirildi.

Kavşak girişinin güvenlik şeridiyle kapatıldığı öğrenilirken, çökmenin üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen kapsamlı bir çalışma başlatılmaması vatandaşların tepkisini artırdı.

"BU GÖRÜNTÜ, TURİSTİK BÖLGEYE YAKIŞMIYOR"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çolak, sorunun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

Her gün bu yolu kullanıyoruz. Bu görüntü ve koku hem bizi hem çevredeki insanları rahatsız ediyor. Burası turistik bir bölge, bu manzara Ören’e yakışmıyor. Göçüğün ve akıntının bir an önce giderilmesini bekliyoruz.

Eren Karakaya ise yetkililerin bölgede inceleme yaptığını ancak kalıcı çözüm üretilmediğini savunarak, “Buradaki sorunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Koku çok rahatsız edici. Günlük hayatımız etkileniyor.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Bölge sakinleri, özellikle yaz sezonu yaklaşırken altyapı sorununun daha büyük problemlere yol açmaması için yetkililerden acil müdahale talep ediyor.