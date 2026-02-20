TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı izle: 2026 Gaziantep kurası saat kaçta başlayacak?

Gaziantep’te sosyal konut heyecanı zirveye ulaştı.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kentte inşa edilecek 13 bin 890 konut için hak sahipleri 20 Şubat 2026 Cuma günü noter huzurunda belirlenecek.

Binlerce başvuru sahibinin gözü kura saatine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kura organizasyonu, kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde gerçekleştirilecek.

Peki, TOKİ Gaziantep kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü yapılacak.

Çekiliş organizasyonu saat 14.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kamil Ocak Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak kura ile binlerce başvuru sahibi arasından konut almaya hak kazanan isimler kamuoyu önünde belirlenecek.

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



