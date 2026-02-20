ŞOK’a Nespresso Kahve Makinesi geliyor: İşte fiyatı

ŞOK’un 21 Şubat Cumartesi tarihli aktüel ürün kataloğu yayımlandı.

Bu hafta sonu raflarda geniş bir ürün yelpazesi alışverişseverleri bekliyor.

Küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok kategori dikkat çekiyor.

Kampanya listesinde özellikle Nespresso marka kahve makinesi öne çıkıyor. Semaver, blender seti, rondo ve tıraş makinesi gibi pratik ev aletleri de yer alıyor.

Ayrıca çamaşır makinesi, mini buzdolabı ve ankastre fırın gibi büyük ürünler de sınırlı stokla satışa sunulacak.

21 Şubat Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak kampanyada, ürünlerin stoklarla sınırlı olacağı belirtildi.

İşte ŞOK 21 Şubat aktüel ürünler: