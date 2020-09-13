Balıkesir'de kapya biberler üreticinin elinde kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle çevredeki salça fabrikalarında işlenemeyen ürün, diğer bölgelere gönderilince fiyatlar düştü. Bu da üreticiyi zor durumda bıraktı.

Geçtiğimiz yıl kilosu 1 lira 90 kuruştan satılan kapya biberleri koronavirüs vurdu.

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki salça fabrikasında bulunan çalışanlarda virüs çıkmasının ardından alım yapılamaması ve diğer ilçelerde bulunan fabrikaların da teslim kilosunu 70 kuruştan almak istemesi üreticiyi perişan etti.

İlçe genelinde 800-1000 dekar arası kapya biber ekimi yapıldığı, ürünün hasat zamanının gelmesine rağmen alıcı çıkmaması üzerine biberin tarlada kaldığı, bunun da üreticiyi kara kara düşündürdüğü öğrenildi.

RAMAZAN AYINDA EKTİ, HALA TOPLAYAMADI

Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nden Engin Şen kiralık tuttuğu 70 dekarlık alanda kapya biber ektiğini ve henüz toplayamadığını söyledi.

Yaptıkları masrafı dahi bu rakamla kurtarmalarının mümkün olmadığını söyleyen Engin Şen, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz Ramazan ayında, o sıcaklarda emek verip ürettiğimiz ürünler şu an korona bahanesiyle elimizde kaldı. Üreticiden kilosunu 70 kuruştan düştüler, fabrikaların fırsatçılığından dolayı ürünümüz para etmiyor.

“BİZ DE AİLE BAKIYORUZ”

Girdi maliyetlerinden dolayı, salçalık kapya biberinin kilosunun 2,5 liradan satmamız gerekir. Biz de aile bakıyoruz, bu şekilde olursa ben evimi, traktörümü satsam yine kurtulamam.

Bizim durumumuzu lütfen görsünler, bu biberler 10 gün daha toplanmazsa çürür, gider.”