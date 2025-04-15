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İHA

Balıkesir’in Erdek ilçesi, son günlerde ‘beklenmedik bir ziyaretçiyle’ karşı karşıya… 67 yaşındaki Şaban Özçelik’e zeytin budarken saldıran ayı, olayın ardından bir başka üreticiye ait bal kovanlarına musallat oldu.

KÖYLÜLER ADINI "HAYDUT" TAKTI

Onlarca kovana zarar veren ve ortalığı adeta talan eden ayı, yöre halkı tarafından 'haydut' lakabıyla anılmaya başlandı.

FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde ormanda fotokapana yakalanan ayı, hem ürkütücü görüntüsü hem de agresif tavırlarıyla bölgede tedirginlik ve merak uyandırdı.