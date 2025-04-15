İHA
Balıkesir’in Erdek ilçesi, son günlerde ‘beklenmedik bir ziyaretçiyle’ karşı karşıya… 67 yaşındaki Şaban Özçelik’e zeytin budarken saldıran ayı, olayın ardından bir başka üreticiye ait bal kovanlarına musallat oldu.
KÖYLÜLER ADINI "HAYDUT" TAKTI
Onlarca kovana zarar veren ve ortalığı adeta talan eden ayı, yöre halkı tarafından 'haydut' lakabıyla anılmaya başlandı.
FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ
Gecenin ilerleyen saatlerinde ormanda fotokapana yakalanan ayı, hem ürkütücü görüntüsü hem de agresif tavırlarıyla bölgede tedirginlik ve merak uyandırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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