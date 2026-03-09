Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.