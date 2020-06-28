Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı

Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı

Düştüğü dereden kurtarılan yavru karacaya, keçi sahip çıktı.

Bartın’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri dereye düşen yavru karaca ihbarı aldı.

Arıt mevkisindeki derede yavru bir karacanın bulunduğu ihbarını veren köylüler, karacanın DKMP ekipleri tarafından kurtarılmasını sağladı.

GÜÇTEN DÜŞMÜŞ

Ekipler tarafından veteriner hekime götürülen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu ancak güçten düştüğü söylendi.

KEÇİ ÇİFTLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

Güçten düşen karaca, keçi sütüyle beslenmesi ve annesinin yokluğunu hissetmemesi için keçi çiftliğine götürüldü.

ŞEFKATLİ KEÇİ ANNELİK YAPTI

Keçiyi annesi gibi benimseyen karaca, keçinin de kendisini yavrusu gibi kabullenmesi ile özlediği anne şefkatine kavuştu.









