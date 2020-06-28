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- Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı
Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı
Düştüğü dereden kurtarılan yavru karacaya, keçi sahip çıktı.
- İHA
- 28.06.2020 - 11:02
Bartın’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri dereye düşen yavru karaca ihbarı aldı.
Arıt mevkisindeki derede yavru bir karacanın bulunduğu ihbarını veren köylüler, karacanın DKMP ekipleri tarafından kurtarılmasını sağladı.
GÜÇTEN DÜŞMÜŞ
Ekipler tarafından veteriner hekime götürülen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu ancak güçten düştüğü söylendi.
KEÇİ ÇİFTLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ
Güçten düşen karaca, keçi sütüyle beslenmesi ve annesinin yokluğunu hissetmemesi için keçi çiftliğine götürüldü.
ŞEFKATLİ KEÇİ ANNELİK YAPTI
Keçiyi annesi gibi benimseyen karaca, keçinin de kendisini yavrusu gibi kabullenmesi ile özlediği anne şefkatine kavuştu.