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    Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı

    Düştüğü dereden kurtarılan yavru karacaya, keçi sahip çıktı.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 11:02
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    Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı #1

    Bartın’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri dereye düşen yavru karaca ihbarı aldı.

    Arıt mevkisindeki derede yavru bir karacanın bulunduğu ihbarını veren köylüler, karacanın DKMP ekipleri tarafından kurtarılmasını sağladı.

    GÜÇTEN DÜŞMÜŞ

    Ekipler tarafından veteriner hekime götürülen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu ancak güçten düştüğü söylendi.Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı #2

    KEÇİ ÇİFTLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Güçten düşen karaca, keçi sütüyle beslenmesi ve annesinin yokluğunu hissetmemesi için keçi çiftliğine götürüldü.

    ŞEFKATLİ KEÇİ ANNELİK YAPTI

    Keçiyi annesi gibi benimseyen karaca, keçinin de kendisini yavrusu gibi kabullenmesi ile özlediği anne şefkatine kavuştu.

    Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı #3

    Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı #4

    Bartın’da bir keçi, yavru karacaya annelik yaptı #5

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