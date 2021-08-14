Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı'nın giriş kısmını tıkadı.

Sağanak yağış nedeniyle 2 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin acı bilançosu artıyor.

Daha fazla can kaybı olmaması için tahliye çalışmalarına hız verilirken, kayıp vatandaşların aranması da sürüyor.

KİRAZLI BARAJI'NIN GİRİŞİNİ TOMRUKLAR KAPATTI

Ulus ilçesinde 2 gün önce yaşanan sel felaketinde yaralar sarılırken, bir taraftan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Selin getirdiği ağaçlar ise Kirazlı Barajı’nın giriş bölümünü adeta kapattı. Baraj suyunun üzeri tamamen odun parçaları ile kaplandı.

Öte yandan üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde dereye veriliyor.

Bartın'da selin getirdiği ağaçlar, Kirazlı Barajı’nı tehdit ediyor-Video

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, yaşanan sel nedeniyle toplamda 27 olarak açıklanan can kaybının ardından, son olarak Kastamonu’da 32, Sinop’ta da 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

12 kişinin ise tedavilerine hastanelerde devam ediyor.

BARTIN'DA KAYIP BİR KİŞİ ARANIYOR

Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları da devam ediyor.