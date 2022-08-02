Bartın'da ırmak kıyısına vuran balıklar şaşkınlık yarattı. Bölgede yüzlerce balığın telef olduğu gözlemlendi.

Bartın'da Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinden geçerek Bartın Irmağı ile birleşen Gökırmak’ın bazı bölgelerinde balık ölümleri görüldü.

Yüzlerce balık telef oldu

Gökırmak’ın Potbaşı Köprüsü mevkiinde yüzlerce balık telef olarak kıyıya vururken, yüzlercesi de su içinde hareketsiz kaldı.

Bartın'da yüzlerce balık kıyıya vurdu - Video







Vatandaşlara uyarı: Balıkları toplamayın

İHA'nın haberine göre, balık ölümleri üzerine Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılırken, Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vatandaşlara ölü balıkların toplanmaması konusunda uyarıda bulundu.



