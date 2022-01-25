Başakşehir'de hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, kar sebebiyle hastaneye yetişemeyeceklerini anlayınca doğumu evde yaptı.

Başakşehir'de 112 acil sağlık ekipleri, saat 16.40'da doğum ihbarı üzerine Şahintepe Mahallesi'ndeki adrese gitti.

HASTANEYE VAKİT OLMAYINCA, DOĞUMU EVDE YAPTILAR

Hamile kadının muayenesini gerçekleştiren ekipler doğumun başladığını tespit etti. Kar yağışının şiddetini artırması üzerine hastaneye yetişecek zamanın olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, doğumu evde gerçekleştirdi.

Doğumun gerçekleşmesi ardından bu kez de yeni doğan erkek bebek ve ailesini hastaneye götürmek için mücadele başladı.

Yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçların oluşturduğu trafik sebebiyle büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda anne, baba ve bebeği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Başakşehir'de hamile kadının doğumu evde gerçekleştirildi - Video







ANNENİN VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zor şartlarda görev yapan acil sağlık personelleri Kadir Önlü, Sait Seyitoğlu ve Ayetullah Özkan anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.



