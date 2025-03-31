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İHA

Van'ın Başkale ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, vatandaşlar için beklenmedik bir sürprizle başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sabaha karşı kar yağışı etkili oldu ve kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Kar, araçların ve binaların çatılarını kaplayarak kışın geri dönüşünü simgeliyor gibiydi.

"ANTALYA DENİZE GİRİYOR, BİZ HALA MONT GİYİYORUZ"

İlkbahar ayında karla karşılaşan vatandaşlar, araçlarının ve evlerinin önündeki karları temizlemeye koyuldu. Bayram gezmesi için hazırlanan çocuklar ise, "Antalya'da denize girenler var, biz hala mont giyiyoruz" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. Kar yağışı sırasında çocuklar, kartopu oynayarak kışın keyfini çıkardılar.