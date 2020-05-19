Batman'da 8 kişilik aile yardım bekliyor

Sokaktan karton toplayarak geçimini sağlayan aile yaşam mücadelesi veriyor.

Batman'ın Merkez Çamlıca Mahallesi 2418 sokakta ikamet eden 8 kişilik Geçik ailesine komşular ve hayırseverler yardım ediyor.

Daha önce çadırda yaşayan ve bir hayırsever tarafından eve yerleştirilen aie, yapılan yardımların olmaması durumunda aç kaldıklarını belirtti.

"ZOR BİR ŞEKİLDE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aile fertlerinden Özlem Geçik, çaresiz durumda olduklarını belirterek, "Bize yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Daha önce başka bir evde kirada oturuyorduk geçiniyorduk oradaki evimiz yıkıldığı için çıkmak zorunda kaldık. 15 gün boyunca çadırda kalmak zorunda kaldık. Hayırsever bir vatandaş bizi çadırda görünce bize ev tutu ve evin 2 ayın kirasını verdi. Allah onlardan razı olsun. Yaşadığımız evde 8 kişi kalıyoruz geçimizi zor bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Komşuları yardım etmezse aç kalıyorlar

"KARTON TOPLAYARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ"

Geçik " Kayınbabam eli sakat çalışamıyor ama sokakta karton toplayarak geçimizi onunla yapmaya çalışıyoruz. Akşam yiyecek yemeğimiz bile yok çocuklarımızın yiyeceği kahvaltı bile yoktur. Ne yapacağımızı bilemiyoruz hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Komşular arada bize yemek getiriyorlar ekmeğimizi veriyorlar Allah onlardan razı olsun. Hayırseverlerden destek bekliyoruz." dedi.