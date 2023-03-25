DHA
Batman'da yaşanılan kavgada, iki aile birbirine girdi..
Aşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
2 kişi yaralandı
Olayda ismi öğrenilemeyen 2 kişi, atılan taşlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis tarafların kavgayı sonlandırması için havaya uyarı ateşi açtı.
11 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.