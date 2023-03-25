Batman'da husumetli aileler arasında taş-sopa ve silahlı kavga Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayda 11 kişi gözaltına alındı.

DHA

Batman'da yaşanılan kavgada, iki aile birbirine girdi..

Aşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

2 kişi yaralandı

Olayda ismi öğrenilemeyen 2 kişi, atılan taşlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis tarafların kavgayı sonlandırması için havaya uyarı ateşi açtı.

11 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.