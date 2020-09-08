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    Batman'da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi

    Koronavirüs teşhisiyle izolasyona alındıkları evlerinden çıktıkları tespit edilen 124 kişiye, toplam 360 bin 600 lira ceza verildi.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 14:38
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    Batman'da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi

     

    Pandemiyle mücadelenin sürdüğü Batman'da, filyasyon ekipleri, son 10 günde yaptıkları kontrollerde koronavirüs teşhisi konulan 124 kişinin, izolasyona alındıkları evlerinde olmadığını belirledi.

    Durum ilgili makamlara bildirildi.

    124 kişiye, toplam 360 bin 600 lira ceza yazıldı.

    VALİLİK AÇIKLAMA YAYINLADI

    Konuyla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Evinde kendisini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunmayan 124 kişiye toplam 390 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır. Covid-19 pozitif ve Covid-19 temaslı vakaların 10 gün süreyle evlerinde kalmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir" denildi.

    Batman da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi #1

    Batman da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi #2

    Batman da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi #3

    Batman da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi #4

    Batman da, karantinayı ihlal eden 124 kişiye, 390 bin lira ceza  kesildi #5

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