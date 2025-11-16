Batman'da sağanak yağmur altında arabasını yıkadı

- Batman'da bir sürücü, yoğun yağmur altında aracını köpükleyip fırçaladı.
- Yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendiren sürücü, ilginç görüntüler oluşturdu.
- Vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydedip sürücünün yaratıcı yaklaşımını gülümseyerek izledi.
Batman'da şehir merkezinde yağışı fırsata çeviren bir sürücü, aracını köpükleyip fırçalayarak adeta yol kenarında oto yıkama yaptı.
YAĞMURU FIRSATA ÇEVİREN SÜRÜCÜ
Yağmurun etkisiyle sokakların boşaldığı sırada aracını kenara çeken sürücünün, elindeki fırça ve köpükle aracını detaylı şekilde temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendirmesi gülümseten yorumlara neden oldu.