Batman'da sağanak yağmur altında arabasını yıkadı

Batman'da şehir merkezinde yağışı fırsata çeviren bir sürücü, aracını köpükleyip fırçalayarak adeta yol kenarında oto yıkama yaptı.

YAĞMURU FIRSATA ÇEVİREN SÜRÜCÜ

Yağmurun etkisiyle sokakların boşaldığı sırada aracını kenara çeken sürücünün, elindeki fırça ve köpükle aracını detaylı şekilde temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendirmesi gülümseten yorumlara neden oldu.