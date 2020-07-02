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    Batman'da tavşanın kurt sürüsünden kaçışı

    Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 15:50
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    Batman'da tavşanın kurt sürüsünden kaçışı #1

    Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde elektrik üretimi yapan güneş enerjisi santralinde bulunan güvenlik kameralarına kurt sürüsünün tavşanı kovalama anı takıldı.

    SON ANDA KURTULDU

    4 kurdun yaban tavşanını kovalaması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Bir kurdun ağzından son anda kurtulan tavşan daha sonra gözden kayboldu.

    Batman'da kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan İZLE

    Batman'da tavşanın kurt sürüsünden kaçışı #2

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