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- Batman'da tavşanın kurt sürüsünden kaçışı
Batman'da tavşanın kurt sürüsünden kaçışı
Gercüş ilçesinde kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 02.07.2020 - 15:50
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde elektrik üretimi yapan güneş enerjisi santralinde bulunan güvenlik kameralarına kurt sürüsünün tavşanı kovalama anı takıldı.
SON ANDA KURTULDU
4 kurdun yaban tavşanını kovalaması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Bir kurdun ağzından son anda kurtulan tavşan daha sonra gözden kayboldu.
Batman'da kurt sürüsünün ortasında kalan tavşan İZLE