Ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Murat Ertuğrul, evinin bahçesine farklı türden meyve ağacı ve fidesini toprağa ekti.

Bayburtlu Murat Ertuğrul isimli vatandaş, uzun yıllardır yurt dışında yaşıyor.

Bir süre önce memleketine dönen Ertuğrul, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla harekete geçti.

Ata topraklarını meyve ağaçlarıyla buluşturan gurbetçi, farklı türden meyve ağacı ve fidesini toprağa ekti.

200 meyve ağacı ekti

Ertuğrul, evinin bahçesine kayısı, vişne, erik, elma, armut, şeftali gibi 200 meyve ağacına rağbet gösterdi.

Bayburtlu gurbetçi ata topraklarına 500 adet meyve ağacı dikti VİDEO

300 goji berry fidesini de toprakla buluşturdu

Öte yandan Bayburt İl Tarım Orman Müdürlüğünün alternatif kazanç amaçlı goji berry meyvesinin yetiştiriciliğine teşvik eden projesinden faydalanan Ertuğrul, 300 goji berry fidesini de yine meyve ağaçlarının bulunduğu alana dikti.

"Amacımız il ekonomisine katkıda bulunmak"

İHA'nın aktarımına göre; öncelikle Bayburt'un ekonomisine katkı sağlamak düşüncesiyle böylesi bir girişimde bulunduğunu ifade eden Ertuğrul, "Yaklaşık 20-25 senedir yurt dışında yaşıyorum, son zamanlarda kendi ata topraklarımızda çalışmaya karar verdik. 200 meyve ağacını, 300 adet goji berry fidemizi toprakla buluşturduk. Amacımız hem il ekonomisine katkıda bulunmak, hem de köylümüze önayak olup, bir şeyler yapmasını sağlamak umarım bunu başarırız." dedi.

Sağlıklı beslenmeye önem veriyor

Organik beslenmeye önem verdiğini dile getiren Ertuğrul, bahesine domates, biber, fasulye, kabak, lahana gibi sebzeleri ekerek dalından koparıp, sağlıklı bir şekilde yiyecekleri tükettiklerini ifade etti.

"Kendi topraklarımızın değerini bilmek daha önemli"

Yurt dışına insanların heves ettiğini, gitmek için can attıklarını belirten Ertuğrul, "Yurt dışına gidelim diye hep heves ediyoruz, aslında kendi topraklarımızın değerini bilip, değerlendirmek benim için daha cazip, daha önemli. Halkımızın da bunu başarmasını, yapmasını umut ediyorum, inşallah başarırlar, yaparlar." şeklinde konuştu.