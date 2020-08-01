Bayburt'ta aracı arıza yapan sürücüye polis yardım etti

Arızalanan aracı sürücü ile birlikte iten trafik polisinin o anları MOBESE kameraları ile görüntülendi.

Bayburt Valiliği'nde Trafik Şube personeli olarak görev yapan polis memuru Mete Özdemir, seyir halindeki aracın aniden arızalanması üzerine sürücünün yardımına koştu.

ARACI BERABER İTTİLER

Özdemir, aracı 25-30 metre kadar ittikten sonra araç yoğun uğraşlar sonucunda güvenli ve trafik akışı olmayan yere park edildi. Özdemir oto çekiciyi arayarak, araç cadde üzerinden kaldırıldı.

Aracı arıza yapınca zor durumda kalan sürücünün yardımına polis memuru yetişti

"KOŞARAK YARDIM ETTİ"

Vatandaş, polisten herhangi bir yardım istemediğini polisin koşarak yardıma geldiğini söyleyerek, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Etraftan kimse gelmedi, memur bey koşarak yardımcı oldu. Daha sonra bir arkadaş da geldi aracımı itti." dedi.