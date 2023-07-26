Bayburt'ta balık tutmak isteyen yaşlı adam, gölete düşerek kayboldu Sakızlı köyünde gölette balık tutmak isteyen İsmet A. isimli 74 yaşındaki yaşlı adam dengesini kaybederek gölete düştü. Kaybolan yaşlı adamın bulunması için AFAD ve JAK ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Bayburt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sakızlı köyünde, İsmet A. isimli 74 yaşındaki Trabzonlu arıcı balık tutmak isterken dengesini kaybetti ve gölete düştü.



Çevredekilerin olayı görmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler arama çalışması başlattı

Balık tuttuğu esnada düşerek gölette kaybolan kişinin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince yaşlı adamın bulunabilmesi için gölet bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor.