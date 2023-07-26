Bayburt'ta balık tutmak isteyen yaşlı adam, gölete düşerek kayboldu

İHA
Bayburt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Sakızlı köyünde, İsmet A. isimli 74 yaşındaki Trabzonlu arıcı balık tutmak isterken dengesini kaybetti ve gölete düştü.
Çevredekilerin olayı görmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler arama çalışması başlattı
Balık tuttuğu esnada düşerek gölette kaybolan kişinin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerince yaşlı adamın bulunabilmesi için gölet bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor.