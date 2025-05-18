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İHA

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, yöre sakinlerinin “Değirmendere Kanalı” olarak adlandırdığı ve birkaç köyün tarımsal hayatında hayati öneme sahip Aydıntepe Sulama Kanalı, köylülerin dayanışmasıyla baştan sona temizlenerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, yazın tarım arazilerini sulamak için kullandıkları kanalın içindeki biriken toprak, çamur ve çöpleri kazma ve kürekle temizlerken, kanal kenarındaki yabani otları da tek tek söküp aldı.

Gümüşdamla ve Çayırköprü köylerinden olduğu kadar çevre köylerden de çok sayıda kişi, imece usulü yapılan çalışmada bir araya gelerek kanalı tertemiz hale getirdi. Yaklaşık 5 saat süren temizlik çalışmasına yüzün üzerinde köylü katılırken, bölgeye getirilen iş makinesiyle kanalın iç yüzeyi de düzeltilerek iş kolaylaştırıldı.

ASIRLIK GELENEK

Kanal temizliği işinin yıllardır gelenek haline geldiğini belirten Yakutiye Mahalle Muhtarı Emre Birgül, bu etkinliğin aynı zamanda bir kaynaşma ve dayanışma festivali gibi kutlandığını anlattı:

Amacımız, insanları bir araya getirip güç birliğiyle işleri hızlıca halledebildiğimizi göstermek. Her yıl bu geleneksel temizliği yapıyoruz. Aydıntepe halkının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğimiz bir etkinlik bu. Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden bu uygulamayı geleceğe taşımak istiyoruz.

"GELENEKSEL BİR İMECE"

Çayırköprü köyünden Bilgehan Sancar ise, kanal temizliğinin yıllardır kalabalık gruplar halinde imece usulüyle gerçekleştirildiğini, bunun köy yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etti:

“Her yazın başında birlikte kanalın içini temizlemek bizim için artık bir gelenek oldu.”

"58 YILDIR KATILIYORUM"

74 yaşındaki Nadim Eraslan, yaklaşık 58 yıldır bu çalışmalara katıldığını ve gücü yettiğince her yıl elini taşın altına koyduğunu söyledi. Eraslan, geçmişte kanal yüzünden köyler arasında yaşanan anlaşmazlıklara da değinerek, şu ifadeleri kullandı: