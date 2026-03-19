Manisa'da korkunç kaza: 2 ölü 5 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'nde Samet Ulusoy (33) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip Ali Karakurt'un (35) kullandığı otomobil ile Hasan Evren (44) idaresindeki otomobile çarptı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

2 SÜRÜCÜ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçlarda bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) ise yaralandı.

Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt ve Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücüler Ulusoy ve Karakurt'un cenazeleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.