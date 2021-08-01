Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’lar 3 kişinin yangından kurtarılmasını sağladı

Savunma Sanayii'nde önemli rol oynayan yerli ve milli Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA'lar, yangınla mücadelede aktif görev alıyor. İHA'lar sayesinde 3 kule çalışanı, yangından kurtarıldı .

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’ların yangınlarda aktif görev aldığını açıkladı.

"3 KULE ÇALIŞANININ, ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILMALARINA VESİLE OLDU"

İsmail Demir, "Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor. AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu" dedi.