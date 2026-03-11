Bayramda hava tersine dönecek: İşte kar yağışı beklenen iller

Bayramda tatil planları yapan milyonlarca vatandaş, Meteoroloji uzmanlarından gelen son dakika uyarılarıyla rotasını yeniden çizmek zorunda kalabilir.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bayram arifesinde yerini dondurucu bir soğuğa ve beyaz örtüye bırakmaya hazırlanıyor.

Bazı bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bekleniyor.

BAYRAMDA KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla bayramda bazı bölgelerde kar ihtimali olduğunu duyurdu.

Kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:

-Bolu

-Bayburt

-Erzurum

-Yozgat

-Kastamonu

-Bitlis

-Tokat

-Muş

-Van

-Kars