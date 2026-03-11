Bayramda hava tersine dönecek: İşte kar yağışı beklenen iller

Bayram öncesi hava durumu tahminleri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. bazı bölgelerde sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali gündeme geldi. İşte bayramda kar yağışı beklenen iller…
Bayramda tatil planları yapan milyonlarca vatandaş, Meteoroloji uzmanlarından gelen son dakika uyarılarıyla rotasını yeniden çizmek zorunda kalabilir.
Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bayram arifesinde yerini dondurucu bir soğuğa ve beyaz örtüye bırakmaya hazırlanıyor.
Bazı bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışı bekleniyor.
BAYRAMDA KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla bayramda bazı bölgelerde kar ihtimali olduğunu duyurdu.
Kar yağışı beklenen illeri şöyle sıraladı:
-Bolu
-Bayburt
-Erzurum
-Yozgat
-Kastamonu
-Bitlis
-Tokat
-Muş
-Van
-Kars
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi