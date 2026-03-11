Abone ol: Google News

TOKİ İstanbul ret listesi 2026: Başvurusu reddedilenler isim listesi

TOKİ İstanbul ret listesi 2026: Başvurusu reddedilenler isim listesi
TOKİ, 100 bin konut inşa edeceği İstanbul'da başvuruları değerlendirdi ve sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda, kuraya katılmaya hak kazanan ve başvurusu reddedilen isimler netleşti. İşte, TOKİ kura sonuçları ret listesi ve detaylar...

TOKİ 500 bin konut için 81 ilde gerçekleşen kura sırası İstanbul'da...

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek.

TOKİ, kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesini yayımladı.

Başvuru yapanlar, isimlerinin kabul listesinde olup olmadığını merak ediyor.

Bu kapsamda, TOKİ başvuru sonuçları ret isim listesi de araştırılıyor.

İşte, TOKİ İstanbul başvuru sonuçları ve detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ 2026

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ

