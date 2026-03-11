Bitlis’te köylüler kar tünelleriyle hayatlarını sürdürüyor

Bitlis merkeze bağlı Başhan köyünde, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti. Tek katlı evler ve hayvan ahırları adeta kara gömülürken, yoğun kar köy yaşamını zorlaştırdı.

KÜREKLERLE AÇILAN YOLLAR, TÜNEL HALİNİ ALDI

Köylüler, evlerine ve komşularına ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla küreklerle yollar açtı. Zamanla bu yollar, karın yüksekliği nedeniyle adeta tünellere dönüştü. Bazı bölgelerde kar yüksekliği insan boyunu aştı.

KAR TÜNELLERİ GÜNLÜK HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ

Köy sakinleri, açtıkları kar tünellerinden geçerek evlerine gidip gelirken, hayvanlarının bakımını da yapabiliyor. Tüneller, aynı zamanda komşulara ziyaretler için de tek ulaşım yolu olarak kullanılıyor.

"Evlerimiz ve ahırlarımız kar altında kaldı, ama tüneller sayesinde günlük işlerimizi yapabiliyoruz" diyen köylüler, yoğun kar altında yaşamı bu şekilde sürdürüyor.

YOĞUN KIŞ, KÖYLÜLERE DAYANIŞMAYI ÖĞRETİYOR

Kar tünelleri, sadece bir ulaşım aracı değil, köy sakinlerinin dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü de gözler önüne seriyor. Herkes, kendi ve komşularının evine ulaşabilmek için el birliğiyle çalışıyor.