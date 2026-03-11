Hatay’da pet şişeyi çöpe atan öğrenciye akıllı saat hediyesi

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Narlıca Anadolu Lisesi’nde, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla koridora sosyal deney için boş pet şişe bırakıldı. 9. sınıf öğrencisi Hacer Kurtoğlu, şişeyi arkadaşlarının top olarak oynadığını görünce yerden alarak çöp kutusuna attı.

Kurtoğlu’nun bu davranışı, okul güvenlik kameralarına yansıdı ve okul idaresi tarafından takdir edilerek ödüllendirildi.

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜRDÜM AMA BAŞIME GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Ben o gün sınıftan çıkmıştım. 12’nci sınıflar şişeyle top oynuyordu, ben de geçerken şişeyi çöpe attım. Böyle bir ödül alacağımı bilmiyordum. Normalde de yerde gördüğüm çöpleri alıp atarım.

Öğrenci, sosyal deneyleri sosyal medyada görmesine rağmen başına böyle bir durumun geleceğini tahmin etmediğini ifade ederek, “İnsanlar çevrelerini temiz tutsun. Belki yapacakları bir davranış benim gibi olay büyüyebilir.” diye konuştu.

OKUL İDARESİ ÖDÜLLENDİRDİ

Okul müdürlüğü, öğrencinin çevre duyarlılığını göstermesi ve sosyal sorumluluk bilinci sergilemesini ödüllendirmek amacıyla Hacer Kurtoğlu’na akıllı saat hediye etti. Bu davranış, diğer öğrenciler için de çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.