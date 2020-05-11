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    Bayrampaşa Hali’nde polis ateş ölçtü, maske dağıttı

    Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Bayrampaşa'daki halde yoğunluk oluşturan marketçiler ve pazarcılar için kolluk kuvvetleri, ateş ölçtü ve maske dağıttı.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 06:36
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    Bayrampaşa Hali’nde polis ateş ölçtü, maske dağıttı

    Dünya ve Türkiye’de etkili olan koronavirüse karşı 9 Mayıs Gecesi saat 00.00’dan 11 Mayıs Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00’dan sonra sona erdi.

    YOĞUNLUK OLMAMASI İÇİN KONTROLLER ARTTI

    Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa’da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu hareketlilik görüldü. Virüse karşı önlem alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halde yoğunluğun yaşanmaması için ara vermeden kontrollerine devam etti.

    ATEŞ ÖLÇÜLDÜ, MASKE DAĞITILDI

    Bu kapsamda hale giriş ve çıkış yapan araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, maskesi olmayana da maske dağıtıldı. Ekipler, ellerine almış oldukları megafon ile vatandaşları sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirlere karşı riayet etmelerini istedi.

    Halde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

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