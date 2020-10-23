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Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.