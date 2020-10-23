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    Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

    Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
    • AA
    • 23.10.2020 - 03:47
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    Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

    Yükseköğretim kurumlarına bağlı bazı üniversitelerde fakülte ve enstitü kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre,

    Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,

    Balıkesir Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi,

    Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi,

    Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.

    KAPATILAN ENSTİTÜLER

    Hitit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.

    Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

    Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu #1

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