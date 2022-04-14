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    Bebeklere nüfus cüzdanı artık hastanede veriliyor

    Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-rapor sistemi Şanlıurfa’da uygulanmaya başlandı.
    • 14.04.2022 - 23:58
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    Bebeklere nüfus cüzdanı artık hastanede veriliyor

    Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nüfus tescil işlemi uygulamasına başladı.

    Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları artık hastanede verilebilecek.

    Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeye gerek kalınmayacak

    Ailelerin Nüfus Müdürlüğüne gitmesine gerek kalmayacak olan uygulamadan yaralanmak için doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor. İlgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra Nüfus Müdürlüğü’nün de görebildiği sistem üzerinde işlemleri yapacak. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine nüfus cüzdanı alabilecekler.

    Bebeklere nüfus cüzdanı artık hastanede veriliyor #1

    "Aileler çocuklarına daha çok zaman ayıracak"

    Ailelerin kurumlar arasında geçirecekleri zamanı artık çocuklarına ayıracaklarını söyleyen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak doğum yapan her annemize daha iyi bir hizmet sunabilmek için bebeğin kimliğinin çıkarılması işlemleri İl Nüfus Müdürlüğü’ne gidilmeden hastanemizden yapılabilmektedir. Normal doğum veya sezaryen ile doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra doğum raporu çıkarılırken, bunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Doğum yapmadan önce bebeğin ismini belirlediyseniz, resmi nikahınız varsa ve sistemde kayıtlı ikametgah adresiniz bulunuyorsa bu haktan faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırabilirler” diye konuştu.

    Bebeklere nüfus cüzdanı artık hastanede veriliyor #2


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