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    Bebek'te koronavirüs partisi

    İstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir restoranda koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 10:10
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    Bebek'te koronavirüs partisi

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti.

    Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek’teki bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

    MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK

    Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerin de katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

    Bebek'te koronavirüs partisi VİDEO

    Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.

    GEÇEN HAFTA MÜHÜRLENMİŞTİ

    Öte yandan partinin verildiği işletmenin geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekanın faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

    Bebek parti

    Bebek parti

    Bebek parti

     

    Bebek parti

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