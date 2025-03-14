Belediyelerde terör örgütü DHKP/C soruşturması: 5 şüpheli daha tutuklandı

AA

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlanmasına yönelik soruşturmada, işlemleri süren 18 şüpheli hakkında daha kararını verdi.

5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Hakimlik, bu şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 13'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

Şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında 17 şüpheli tutuklanırken, 17 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir'in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.