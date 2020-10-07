Benzine 16 kuruş zam: 8 Ekim'den itibaren pompaya yansıyacak

EPGİS, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Benzin ve motorine zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Benzinin litresi İstanbul'da 6.70 liradan 6.86 liraya, İzmir'de 6.77 liradan 6.93 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5.96 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.19 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5.91 liradan 6.14 liraya, İzmir'de 5.99 liradan 6.22 liraya yükselecek.

FİYATLARIN HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.