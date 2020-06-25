Benzine 22 kuruş indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına, 22 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 22 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DA 6,51 TL OLDU

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, Ankara'da 6,57 lradan 6,35 liraya, İzmir'de ise 6,57 liradan 6,35 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.