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Benzine 5 kuruş zam
EPGİS, benzinde pompa fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
- AA
- 05.05.2020 - 16:43
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
2 GÜNDE İKİNCİ ZAM
EPGİS'in yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 06/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.
EPGİS, dün yapılan açıklamayla, benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu.