EPGİS, benzinde pompa fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

2 GÜNDE İKİNCİ ZAM

EPGİS'in yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 06/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

EPGİS, dün yapılan açıklamayla, benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu.

