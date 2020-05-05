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    Benzine 5 kuruş zam

    EPGİS, benzinde pompa fiyatına 5 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 16:43
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    Benzine 5 kuruş zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 5 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

    2 GÜNDE İKİNCİ ZAM

    EPGİS'in yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 06/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    EPGİS, dün yapılan açıklamayla, benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu.

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