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Berat Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Berat Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.