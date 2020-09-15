Berat Albayrak: Bütçe dengemiz ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşmeyle birlikte bütçe dengesinin önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.
- AA
- 15.09.2020 - 19:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"
Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldıklarını ifade eden Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak 'evet' ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.