Berat Albayrak faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçişi değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Berat Albayrak, bu değerlendirmeyi ise 2002 öncesi ve 2002 sonrası Türkiye ekonomisinde vergilerle neler yapıldığını açıklayarak yaptı.

Albayrak, yaptığı açıklamada 2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14,3 lirası hizmet için harcanırken, 2019'da 85,2 lirasının sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığını belirtti.

"HİZMET EKONOMİSİNE GEÇİŞ BUDUR"

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, vergi geliri ile gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin, OECD ülkelerinin yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığı videolu grafiği de ekledi.

Videoda yer alan tabloya göre Türkiye'de "gelir ve kâr" üzerinden alınan vergiler Gayri Safi Yıllık Hasıla'nın yüzde 5.9'una tekabül ederken, bu sayı OECD ortalamasında 11.5'e yükseliyor.

Berat Albayrak: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur İZLE