Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık

Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık

Sanayi üretiminin yüzde 4,4 arttığını belirten Bakan Albayrak, üreticilere teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimine ilişkin verileri değerlendirdi.

Bakan Albayrak, sanayi üretiminin yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttığını bildirdi.

Üreticilere teşekkür eden Albayrak, grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…

Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı.

Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi."