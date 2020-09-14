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    Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık

    Sanayi üretiminin yüzde 4,4 arttığını belirten Bakan Albayrak, üreticilere teşekkür etti.
    • AA
    • 14.09.2020 - 10:39
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 10:39
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    Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimine ilişkin verileri değerlendirdi.

    Bakan Albayrak, sanayi üretiminin yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttığını bildirdi.

    Üreticilere teşekkür eden Albayrak, grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…

    Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı.

    Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi."

    Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık #1

    Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık #2

    Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık #3

    Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık #4

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