Berat Albayrak: Tüm üreticilerimizin eline, emeğine sağlık
Sanayi üretiminin yüzde 4,4 arttığını belirten Bakan Albayrak, üreticilere teşekkür etti.
- AA
- 14.09.2020 - 10:39
- Güncelleme : 14.09.2020 - 10:39
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimine ilişkin verileri değerlendirdi.
Bakan Albayrak, sanayi üretiminin yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttığını bildirdi.
Üreticilere teşekkür eden Albayrak, grafiklere yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık…
Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı.
Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi."