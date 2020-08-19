Berat Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımlar atıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hizmete girecek olan Güneş Teknolojileri Fabrikası'na atıfta bulunarak, "Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz" dedi.
- DHA
- 19.08.2020 - 15:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'na ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı.
Berat Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımlar atıyoruz VİDEO
"DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRİYORUZ"
Bakan Albayrak, "Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.