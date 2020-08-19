Haberler

İç Haber

Berat Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımlar atıyoruz

Berat Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımlar atıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hizmete girecek olan Güneş Teknolojileri Fabrikası'na atıfta bulunarak, "Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz" dedi.