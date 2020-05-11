Berberler, kuaförler ve AVM'ler açıldı

Korona tedbirleri sonucu kapatılan birçok işletme bugün normalleşme kapsamında, kapılarını tedbirler çerçevesinde müşterilerine açtı.

Koronavirüse karşı Türkiye, göstermiş olduğu mücadelenin meyvelerini toplamaya başlıyor.

Hükümet tarafından alınan tedbirler sonrası ölüm ve vaka sayılarındaki düşüş, Türkiye'nin normale dönüş adımlarını atmasına olanak verdi.

BUGÜN İLK BÜYÜK ADIM ATILDI

Türkiye'nin normalleşme sürecinde bugün, önemli bir aşamaya geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünden itibaren uygulamaya konulacağını açıkladığı normalleşme adımları kapsamında, birçok işletme kapılarını açıyor.

AVM VE BERBERLER AÇILDI

Alışveriş merkezleri ve kuaförler bugün açıldı. Ancak virüs önlemleri nedeniyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

Salgında kapatılması yönünde’ tavsiye kararına uymayarak çalışmalarını sürdüren ve halihazırda açık olan 80 AVM ile birlikte ülke genelindeki AVM sayısı 436 olarak gerçekleşti.

Bu merkezlere gidecek vatandaşlar, bir dizi tedbire uymak zorunda.

8 METREKAREYE 1 KİŞİ DÜŞECEK

AVM'lerdeki mağazalara, 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.

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