Beril bebeğin sağlık durumuyla ilgili Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'da kaynar su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun 15 aylık Beril Server Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 2 çocuğundan 15 aylık Beril Server Aktaş’ın üzerine önceki gün mutfaktaki kaynar su dökülmüş, boynu, sırtı ve göğsündeki yanıklar meydana gelmişti.

AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Beril bebek, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yanık merkezinde tedaviye alınan ve vücudunda ikinci derece yanıklar olan Beril bebek iyileşiyor.

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebek ambulans helikopteriyle sevk edildi VİDEO

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FAHRETTİN KOCA: SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Beril bebeğin sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Beril bebeğin bir sağlık görevlisinin kucağında helikopterde çekilen görüntüsünü paylaşan Bakan Koca, şunları söyledi:

"HASTA BİLHASSA BİR ÇOCUKSA KALBİNİN TİTREYİŞİNİ DAİMA GÖSTEREN SAĞLIK PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Ambulans helikopterle Afyon’dan Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine getirdiğimiz 15 aylık Beril bebeğin durumu iyi, tedavisi devam ediyor. Hasta bilhassa bir çocuksa kalbinin titreyişini daima gösteren sağlık personelimize ve ilginiz için sizlere teşekkür ederim."

Beril bebeğin sağlık durumu iyi VİDEO

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