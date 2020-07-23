Beşiktaş'ta denize giren bir kişi boğuldu

Serinlemek için denize giren Ayhan Demirezen, 45 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen hayata döndürülemedi.

İstanbul'da, Beşiktaş-Üsküdar iskelesinin yan tarafındaki alanda Ayhan Demirezen (50), sahilden bir süre manzarayı izledikten sonra elbiselerini çıkararak denize girdi.

Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklaşan Demirezen, bir süre yüzdükten sonra denizde yüzüstü yatmaya başladı.

TEKNE GEÇİŞLERİ ULAŞMAYA ENGEL OLDU

Demirezen'in uzun süre hareket etmemesi nedeniyle boğulmuş olabileceğinden şüphelenen bir kişi, sahilde yüzen vatandaşlardan yardım istedi.

Suda yüzüstü hareketsiz duran Ayhan Demirezen'in yanına gitmek için yüzmeye başlayan vatandaşlar, tekne ve vapur trafiği nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Demirezen'i denizden çıkararak bota aldı.

KALP MASAJI GERİ GETİRMEDİ

Boğulduğu tespit edilen Ayhan Demirezen, Beşiktaş-Kadıköy iskelesine götürüldü. Sağlık ekiplerince burada 45 dakika boyunca kalp masajı yapılan Demirezen, tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi.

Boğulma haberinin duyulmasının ardından sahili dolduran bazı vatandaşların, Ayhan Demirezen'in denizden çıkarılması ve kalp masajı yapılmasını film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

"HİÇ ÇIRPINMADI"

Ayhan Demirezen'in yanında bir süre oturduktan sonra denize girdiğini belirten Ömer Faruk Toparslan, "Burada oturuyordum, denizin manzarasını izliyordum. Adam buradan denize girdi. Bana 'gel, gel' dedi. Bayağı açıldı, ortalara doğru gitti. Yüzüstü yatmaya başladı. Hiç çırpınmadı. Çırpındığını fark etseydik hemen yardım çağırırdık. Birisi ölüyor orada dedi. 3-4 arkadaş atladı denize kurtarmaya gitti ama vapurlardan dolayı geçemediler." diye konuştu.









