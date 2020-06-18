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    Beşiktaş'ta su borusu patladı

    Bebek'te yol ve onarım çalışması yapılan caddede patlayan borudan, 3 saat boyunca su aktı.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 10:13
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    Beşiktaş'ta su borusu patladı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Mahallesi'nde, yol yapım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bir cadde üzerindeki iki noktada, su borusu patladı.

    3 SAAT BOYUNCA AKMAYA DEVAM ETTİ

    Patlamanın ardından havaya fışkıran su, uzun süre müdahale edilmeyince su birikintisine sebep oldu. Yaklaşık 3 saat boyunca, borunun tamir edilmemesi nedeniyle su boşa aktı.

    Suyun boşa akması, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) görevlileri tarafından patlayan borunun tamir edilmesiyle durdu.

    Beşiktaş'ta su borusu patladı

    SUYUN ALTINA GİRDİLER

    Öte yandan, iki kişinin patlayan borudan havaya fışkıran suyun altına girerek eğlenmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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